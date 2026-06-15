Россияне продают роскошный замок в Германии за 11 миллионов евро

Тем временем в Гамбурге выставили на торги искусственный остров в Балтийском море за 39 тысяч евро. Объект построили в 1954 году. Его площадь составляет около 250 квадратных метров. Раньше остров использовали ВМС ГДР как станцию размагничивания судов для защиты от морских мин с детонаторами. Остров неоднократно предлагался для различных целей: от арт-объекта и казино до ресторана и концертной площадки.