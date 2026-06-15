Хабаровчанка пропала у лодочной станции — предположительно, она утонула

В Хабаровске разыскивают 40-летнюю Марину Маликову, которая пропала в районе полуострова Заячий. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас».
По данным волонтёров, женщина 13 июня находилась в районе лодочной станции № 15 и предположительно могла утонуть. В ориентировке поискового отряда указано, что пропавшая — жительница Хабаровска. Её рост около 160 см, телосложение худощавое, волосы тёмные. В день исчезновения женщина была одета в красные шорты.
Поисковики просят владельцев лодок обращать внимание на воду и береговую линию вниз по течению Амура. Всех, кто видел Марину Маликову или может сообщить что-либо о её местонахождении, просят обратиться в полицию по номеру 102 или в экстренные службы по номеру 112.