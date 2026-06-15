Хабаровчанка пропала у лодочной станции — предположительно, она утонула

Поисковики просят владельцев лодок обращать внимание на воду и береговую линию вниз по течению Амура. Всех, кто видел Марину Маликову или может сообщить что-либо о её местонахождении, просят обратиться в полицию по номеру 102 или в экстренные службы по номеру 112.