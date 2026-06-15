В Хабаровске ожидаются ясная погода и небольшой дождь на севере

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края, 15 июня опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется.
В городе Хабаровске ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов, днём поднимется до +28 градусов. Ветер юго западный, 2−9 м/с. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Южные районы края также останутся без осадков. Ночная температура здесь ожидается от +8 до +12 градусов, дневная — от +25 до +28 градусов. Ветер юго восточный, 5−12 м/с.
В центральных районах существенных осадков не предвидится. Температура ночью — от +5 до +12 градусов, днём — от +20 до +27 градусов. Ветер будет дуть с разных направлений, его скорость составит 4−12 м/с.
Северные районы края могут столкнуться с небольшим дождём. Ночью температура будет в диапазоне от +4 до +10 градусов, днём — от +8 до +25 градусов. Ветер различных направлений, 5−12 м/с.