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Названа предположительная причина смерти актрисы из «Интернов» Плетневой

В последние недели жизни актриса Плетнева заметно потеряла в весе.

Источник: Аргументы и факты

Актриса Татьяна Плетнева, предположительно, скончалась от онкологического заболевания, сообщают в окружении артистки.

Согласно имеющимся сведениям, актриса скончалась в больнице. Несмотря на болезнь, ещё недавно Плетнева активно участвовала в общественной жизни и выглядела энергичной. Однако в последние недели жизни она заметно потеряла в весе.

О смерти артистки стало известно вечером 14 июня. За годы жизни Плетнева сыграла более 180 ролей, в том числе в таких популярных сериалах и фильмах, как «Кухня», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Интерны», «Склифосовский», «Чернобыль. Зона отчуждения» и многих других.