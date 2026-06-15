Названа предположительная причина смерти актрисы из «Интернов» Плетневой

Актриса Татьяна Плетнева, предположительно, скончалась от онкологического заболевания, сообщают в окружении артистки.
Согласно имеющимся сведениям, актриса скончалась в больнице. Несмотря на болезнь, ещё недавно Плетнева активно участвовала в общественной жизни и выглядела энергичной. Однако в последние недели жизни она заметно потеряла в весе.
О смерти артистки стало известно вечером 14 июня. За годы жизни Плетнева сыграла более 180 ролей, в том числе в таких популярных сериалах и фильмах, как «Кухня», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Интерны», «Склифосовский», «Чернобыль. Зона отчуждения» и многих других.