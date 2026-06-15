В Риме пройдет выставка, посвященная хореографу Юрию Григоровичу

Имя народного артиста СССР Юрия Николаевича Григоровича (1927−2025) неразрывно связано с историей Большого театра. На протяжении более тридцати лет — с 1964 по 1995 год — он занимал пост главного балетмейстера театра, определяя художественное развитие его балетной труппы. Выставка рассказывает о первых постановках в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), где были созданы спектакли «Каменный цветок» и «Легенда о любви». Но именно на сцене Большого театра появились знаковые постановки Григоровича, ставшие классикой мирового балетного искусства: «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Раймонда», «Баядерка» и многие другие. Отдельное внимание уделено сотрудничеству Юрия Григоровича с художником Симоном Вирсаладзе и его супруге — балерине Наталье Бессмертновой.