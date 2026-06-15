В Риме пройдет выставка, посвященная хореографу Юрию Григоровичу

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Выставку «Большой балет Юрия Григоровича» откроют в Русском доме в Риме. Экспозиция, рассказывающая о творческом пути выдающегося хореографа XX века, подготовлена Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина и приурочена к 250-летию Большого театра, сообщили корреспонденту ТАСС в Русском доме.
Имя народного артиста СССР Юрия Николаевича Григоровича (1927−2025) неразрывно связано с историей Большого театра. На протяжении более тридцати лет — с 1964 по 1995 год — он занимал пост главного балетмейстера театра, определяя художественное развитие его балетной труппы. Выставка рассказывает о первых постановках в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), где были созданы спектакли «Каменный цветок» и «Легенда о любви». Но именно на сцене Большого театра появились знаковые постановки Григоровича, ставшие классикой мирового балетного искусства: «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Раймонда», «Баядерка» и многие другие. Отдельное внимание уделено сотрудничеству Юрия Григоровича с художником Симоном Вирсаладзе и его супруге — балерине Наталье Бессмертновой.
В Русском доме отмечают, что творчество Григоровича хорошо известно итальянской публике. Его постановки неоднократно показывали в Италии, сам балетмейстер ставил балеты на всех крупнейших итальянских площадках — помимо Римского оперного театра и миланского театра «Ла Скала» — в Венеции, Болонье, Генуе и других городах, а также в римском Чирко Массимо (Большом цирке) и даже в Колизее.
В 2013 году в итальянском городе Позитано Юрий Григорович был удостоен престижной Международной премии имени Леонида Мясина «За искусство танца». Связывают с Италией Григоровича и личные моменты. Его дедушка — Альфредо Розаи был родом из Флоренции. «Он приехал в Россию, где влюбился в мою бабушку и остался навсегда», — рассказал однажды корреспонденту ТАСС в Риме сам Григорович.
Выставку 18 июня представит генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова. В мероприятии примут участие работавшие с Григоровичем танцоры балета Паола Белли и ее муж Владимир Деревянко, импресарио, организатор турне Большого театра и его солистов Роберто Джованарди, а также историк балета, писатель и преподаватель истории балета и пантомимы Кончетта Ло Яконо. Выставка пройдет при поддержке посольства Российской Федерации в Италии.