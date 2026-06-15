На Камчатке приготовили 110 тыс. порций сухого обеда для участников СВО

«Волонтерская группа “Обед герою. Камчатка” была создана по инициативе регионального отделения Народного фронта в самом начале спецоперации. В основном волонтеры готовят сухие супы. Есть даже фирменные рецепты, например, суп “Таежный” с грибами и мясом оленины. В рамках встречи женщины приготовили 110 000 порций сухого обеда. Все изготовленное в ходе акции будет направлено военнослужащим в зону специальной военной операции и в госпитали», — рассказали в общественной организации.