В ОП РФ предложили оповещать родителей по СМС о сезонных опасностях для детей

«У каждого сезона возникает свой определенный вид угрозы для здоровья и жизни детей, поэтому МЧС должны регулярно оповещать родителей о том, как следует соблюдать осторожность, — сказал эксперт. — Например, летом важно быть внимательными во время купания в водоемах и в периоды активного солнечного излучения, постараться детей оградить от активного солнечного света или когда окна остаются открытыми, а зимой — помнить о рисках, связанных с катанием на тюбинге».