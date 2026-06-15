В ОП РФ предложили оповещать родителей по СМС о сезонных опасностях для детей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. МЧС России стоит внедрить СМС-рассылки, предупреждающие родителей об опасности для детей солнцепека, купания без присмотра и о других сезонных рисках. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«У каждого сезона возникает свой определенный вид угрозы для здоровья и жизни детей, поэтому МЧС должны регулярно оповещать родителей о том, как следует соблюдать осторожность, — сказал эксперт. — Например, летом важно быть внимательными во время купания в водоемах и в периоды активного солнечного излучения, постараться детей оградить от активного солнечного света или когда окна остаются открытыми, а зимой — помнить о рисках, связанных с катанием на тюбинге».
По словам Рыбальченко, общественники уже обращались в ведомство с соответствующей инициативой, однако «пока такое решение не принято». «Система, к сожалению, требует длительного согласования. Я уверен, что такие сообщения станут хорошей практикой уже в ближайшее время», — уточнил он.
Глава комиссии ОП РФ отметил важность развития семейноцентричности, в том числе и в цифровой среде. «Мне кажется, такие сообщения на фоне обычных рассылок о метеорологических угрозах будут также ориентировать на безопасность детей. Это будет по-хорошему, по-семейному и улучшит восприимчивость тех сообщений, которые поступают к нам от МЧС», — заключил собеседник агентства.