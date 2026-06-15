США и Иран начнут двухмесячные переговоры после заключения сделки: вот что обсудят стороны

Вашингтон и Тегеран вскоре приступят к детальным переговорам по дальнейшим мирным шагам. Они, предположительно, продлятся 60 дней. Переговоры начнутся после подписания меморандума о мире. Так заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, транслирует Press TV.
Он отметил, что между сторонами остаются нерешенные вопросы. Их будут обсуждать позже. Дальнейшие переговоры между США и Ираном возможны только при условии выполнения Вашингтоном своих обязательств по сделке, сказал замглавы МИД исламской республики.
«Будет проверен вопрос приверженности американской стороны прекращению войны, снятию блокады и освобождению активов», — подытожил Казем Гарибабади.