Чиновники объяснили, почему лишают сироту квартиры

Детство в интернате, тяжелый брак… К 46 годам Олеся Новоселова была уверена, что у неё нет своего угла. Оказалось, все 30 лет за ней числилась государственная квартира в Сосновоборске Красноярского края, закрепленная за женщиной как за сиротой. Но как только Олеся попыталась заявить о своих правах, администрация города, молчавшая десятилетиями, решила отобрать у нее последнее.
История сироты, комментарии юриста и позиция мэрии— в материале krsk.aif.ru.
Нелегкая доля.
Сегодня Олеся живет на съемной квартире в Саратовской области с долгами под миллион рублей и предстоящими судебными разбирательствами. Судьбу женщины легкой не назовешь.
В 1993 году девятилетнюю девочку из Сосновоборска определили в Лесосибирскую школу-интернат. Ее отец от нее отказался, а у матери начались серьезные проблемы с психическим здоровьем. Тогда же, постановлением от 30 сентября, за Олесей, получившей статус сироты, официально закрепили право на муниципальную квартиру.
«Конечно, я думала о том, что жизнь ко мне несправедлива, — с болью говорит Олеся. — Сначала в интернате. Там дети разные, бывают и жестокие. Было тяжело».
После интерната она поступила в институт, вышла замуж и в 2002 году уехала с супругом в Саратовскую область. Связь с матерью оборвалась по его настоянию. И вот, новый город, жизнь с чистого листа, брак с любимым мужчиной, по началу казавшийся счастливым. Со временем выяснилось, что это все была лишь иллюзия.
«Муж употреблял — и алкоголь, и наркотики. В этом измененном состоянии с ним было невозможно общаться», — вспоминает Олеся.
Несколько лет назад женщина сбежала от супруга. Квартира, в которой они жили, была оформлена на свекровь и подарена сыну. В июле прошлого года муж умер, оставив жилье своей сестре. Долги же достались жене.
Звонок из прошлого.
В 2024 году Олеся получила странный звонок. Незнакомец по имени Алексей сообщил, что ее мать умерла еще в 2017 году, и предложил помощь в оформлении договора соцнайма на ту самую квартиру, в которой проживала пожилая женщина до кончины. Сначала Олеся подумала, что ее беспокоят мошенники. Однако позже Алексей назвал детали ее жизни, которые мало кому были известны.
«Он сказал, что поможет приватизировать жилье, но жить там будут другие люди, а мне выплатят компенсацию. Это меня смутило», — рассказывает женщина.
Она решила действовать сама и через МФЦ сделала запрос на получение документов. Через несколько дней Олесе снова позвонил Алексей со словами: «Вы решили сами оформить? Ваша воля». А вскоре после этого администрация Сосновоборска подала в суд иск о лишении ее права на жилье.
Красноярский юрист Марина Пиксайкина отмечает, опека должна была уведомить сироту о том, что у неё есть квартира. Однако, как утверждает Олеся, никаких писем или уведомлений она не получала.
«В произошедшем есть вина опеки, они должны были курировать ребенка со статусом сироты и сообщить о возможности заключить договор соцнайма», — говорит юрист Марина Пиксайкина.
«Расторгнут со дня выезда».
В своем официальном ответе на запрос редакции администрация Сосновоборска подтвердила, что судится с женщиной. Чиновники пояснили: в октябре 2025 года Олеся обратилась к ним с заявлением о выдаче дубликата договора соцнайма. В ответ ей сообщили, что такой договор никогда не заключался, а право на проживание было основано на ордере 1985 года.
Свою позицию мэрия объясняет ссылкой на Жилищный кодекс: «В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда».
Поскольку основной наниматель (мать) умерла, а Олеся давно зарегистрирована в другом регионе, администрация и подала иск о признании ее утратившей право на жилье.
При этом в мэрии проигнорировали ключевые вопросы редакции: почему сироту, чьи права были защищены постановлением, не уведомили о ее праве на приватизацию и почему иск в суд подали только после ее обращения. Также не стали в мэрии отвечать на вопрос о том, будет ли проведена служебная проверка в связи с утечкой данных — ведь откуда-то некий Алексей узнал персональную информацию Олеси.
«В связи с тем, что вы не являетесь стороной процесса запрашиваемая вами информация может быть предоставлена только по письменному запросу соответствующими государственными органами в установленном законом порядке», — говорится в ответе администрации.
Олеся уже написала заявление в Генпрокуратуру и следственный комитет о возможных мошеннических действиях. Судебное заседание по иску администрации было назначено на 9 июня, однако перенесено на 9 сентября.
Адвокат Олеси Новосёловой Руслан Мальцев сообщил, что защита считает причины пропуска срока исковой давности уважительными и готовит встречное исковое заявление. По его словам, позиция будет строиться на том, что Новосёлова выбыла из квартиры не по своей воле, проживала в доме-интернате и не смогла вернуться в жильё, где оставалась её мать.
Мальцев сослался на п. 3 ч. 1 статьи 60 ЖК РСФСР в редакции от 28 марта 1998 года, согласно которому жилые помещения, из которых выбыли дети, передаются им в собственность, если в них не остались проживать другие члены семьи.
Также адвокат указал, что по федеральному закону № 159 и статье 20 ГК РФ наличие у матери заболевания не являлось основанием для предоставления Новосёловой отдельного специализированного жилья. Кроме того, защита направила заявление в правоохранительные органы и просит проверить обстоятельства получения персональных данных Новосёловой и возможные действия должностных лиц.
Ответ прокуратуры Сосновоборска адвокат намерен обжаловать.
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