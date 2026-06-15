Вэнс обозначил одно важное последствие сделки США и Ирана

«Она означает, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Не просто разрабатывать, но приобретать, пытаться купить ядерное оружие также. Это включено в соглашение», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.
Вэнс заявил, что США будут следить за выполнением Ираном условий сделки, в том числе условия о невозможности обладания ядерным оружием. При этом он не раскрыл, какова будет реакция США при несоблюдении Ираном прописанных в соглашении условий.
Напомним, глава пакистанского правительства сообщил, что соглашение между США и Ираном достигнуто. По данным Шарифа, официальная церемония подписания документа пройдет 19 июля в Швейцарии.
При этом президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос изъятия у Ирана высокообогащенного урана, пояснив, что Вашингтон не будет торопиться с этим.
Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что агентство готово стать посредником при проверке возможных договоренностей между США и Ираном по ядерной энергетике.