Вина опеки? Чиновники объяснили, почему лишают сироту квартиры

При этом в мэрии проигнорировали ключевые вопросы редакции: почему сироту, чьи права были защищены постановлением, не уведомили о ее праве на приватизацию и почему иск в суд подали только после ее обращения. Также не стали в мэрии отвечать на вопрос о том, будет ли проведена служебная проверка в связи с утечкой данных — ведь откуда-то некий Алексей узнал персональную информацию Олеси.