Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Демешин уволил замминистра строительства за провал сдачи стадиона «Авангард»

Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут, новый срок завершения работ — до 30 сентября 2026 г.

Источник: AmurMedia

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре губернатор Хабаровского края подверг жесткой критике чиновников, проваливших сдачу стадиона «Авангард». Дмитрий Демешин ставил перед городскими властями и профильным министерством правительства края задачу — сдать современный, качественный и безопасный стадион ко Дню города, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Сегодня мы констатируем факт — стадион “Авангард” не сдан в срок, поручение главы региона не выполнено, а чиновники оказались неспособны контролировать процесс. Поэтому уволен замминистра строительства края, курировавший объект», — сказал Дмитрий Демешин.

Кроме того, объявлен выговор заместителю председателя правительства края по строительству Алексею Колеватых и главе города Комсомольска-на-Амуре Дмитрию Заплутаеву за ненадлежащее исполнение обязанностей, необеспечение реализации государственной политики и невыполнение данных жителям города публичных обязательств.

Как доложил Алексей Колеватых, по итогам конкурсных процедур в начале июня определен новый подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ на стадионе.

«Контракт с ним заключим 15 июня, срок выполнения работ — до 30 октября 2026 года. Но директивный срок, который взяла на себя городская администрация, — до 30 сентября», — сказал он.

Напомним, реконструкция объекта началась в 2021 году. С тех пор несколько раз корректировалась проектная и рабочая документации, а соответственно и росла стоимость материалов. Прежняя подрядная организация не выполнила необходимые работы. При этом некачественные работы не принимались и не оплачивались. Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке.

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.

1 / 4.

На сегодняшний день работы на стадионе ведутся: вдоль западной трибуны выполняется укладка бордюрного камня и тротуарной плитки. Также на объекте исправляются ранее выполненные некачественные работы. Сиденья будут поставлены до конца июня. Оставшиеся работы по отделке помещений выполнят в рамках нового контракта.

«Стыдно, коллеги. В первую очередь — перед нашими жителями, перед молодежью. Они не могут получить спортивный объект даже в объявленный в регионе Год спорта. И все это из-за халатности недобросовестных подрядчиков и неэффективных чиновников», — подчеркнул губернатор.

Глава Хабаровского края поручил профильным ведомствам установить персональную ответственность за каждый этап строительства на оставшийся период и обеспечить жесткий контроль за новым подрядчиком, чтобы не допустить повторения ситуации.