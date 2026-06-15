Дмитрий Демешин уволил замминистра строительства за провал сдачи стадиона «Авангард»

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре губернатор Хабаровского края подверг жесткой критике чиновников, проваливших сдачу стадиона «Авангард». Дмитрий Демешин ставил перед городскими властями и профильным министерством правительства края задачу — сдать современный, качественный и безопасный стадион ко Дню города, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сегодня мы констатируем факт — стадион “Авангард” не сдан в срок, поручение главы региона не выполнено, а чиновники оказались неспособны контролировать процесс. Поэтому уволен замминистра строительства края, курировавший объект», — сказал Дмитрий Демешин.
Кроме того, объявлен выговор заместителю председателя правительства края по строительству Алексею Колеватых и главе города Комсомольска-на-Амуре Дмитрию Заплутаеву за ненадлежащее исполнение обязанностей, необеспечение реализации государственной политики и невыполнение данных жителям города публичных обязательств.
Как доложил Алексей Колеватых, по итогам конкурсных процедур в начале июня определен новый подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ на стадионе.
«Контракт с ним заключим 15 июня, срок выполнения работ — до 30 октября 2026 года. Но директивный срок, который взяла на себя городская администрация, — до 30 сентября», — сказал он.
Напомним, реконструкция объекта началась в 2021 году. С тех пор несколько раз корректировалась проектная и рабочая документации, а соответственно и росла стоимость материалов. Прежняя подрядная организация не выполнила необходимые работы. При этом некачественные работы не принимались и не оплачивались. Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке.
В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре. Фото: Антон Шевченко.
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На сегодняшний день работы на стадионе ведутся: вдоль западной трибуны выполняется укладка бордюрного камня и тротуарной плитки. Также на объекте исправляются ранее выполненные некачественные работы. Сиденья будут поставлены до конца июня. Оставшиеся работы по отделке помещений выполнят в рамках нового контракта.
«Стыдно, коллеги. В первую очередь — перед нашими жителями, перед молодежью. Они не могут получить спортивный объект даже в объявленный в регионе Год спорта. И все это из-за халатности недобросовестных подрядчиков и неэффективных чиновников», — подчеркнул губернатор.
Глава Хабаровского края поручил профильным ведомствам установить персональную ответственность за каждый этап строительства на оставшийся период и обеспечить жесткий контроль за новым подрядчиком, чтобы не допустить повторения ситуации.