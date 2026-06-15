Дмитрий Демешин уволил замминистра строительства за провал сдачи стадиона «Авангард»

Напомним, реконструкция объекта началась в 2021 году. С тех пор несколько раз корректировалась проектная и рабочая документации, а соответственно и росла стоимость материалов. Прежняя подрядная организация не выполнила необходимые работы. При этом некачественные работы не принимались и не оплачивались. Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке.