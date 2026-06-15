Эксперт Сафонов назвал минимальную пенсию мужчин-курьеров

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минимальный размер пенсионного обеспечения мужчин-курьеров в России может составить чуть более 27 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Минимальный размер пенсии мужчин-курьеров в 2026 году в России может составить 27 234 рубля. Такая сумма формируется при стаже 43 лет и ежемесячной зарплате 65 тыс. рублей», — сказал Сафонов.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсионного обеспечения мужчин-курьеров в России может составить почти 45 тыс. рублей.