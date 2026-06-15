Депутат потребовал наказать чиновников за текст «русофоба» на ЕГЭ

Член экспертного совета по образованию и молодежной политике Госдумы, зампред Ассоциации негосударственного образования Роман Султанов (ЛДПР) выступил с инициативой провести проверку порядка формирования контрольных измерительных материалов для Единого государственного экзамена. Поводом послужило включение в задания текста писателя Александра Иличевского, который проживает в Израиле и, по данным источника, высказывается с критикой в адрес России.
Парламентарий заявил, что в использованном фрагменте содержатся «резко негативные характеристики Москвы». Султанов требует дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших этот текст в экзаменационные бланки. «ЛДПР требует провести тщательную проверку порядка составления заданий для ЕГЭ, дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые допустили включение в задания экзамена текста Иличевского», — цитирует его РИА Новости.
Также депутат отметил наличие технических ошибок в нынешних экзаменационных материалах. В частности, в задании № 27 по русскому языку была перепутана тема сочинения с предложенным для анализа текстом, а в задании № 4 обнаружена опечатка. Политик анонсировал направление официального обращения в адрес руководства Рособрнадзора.
Ранее, 4 июня, после сдачи ЕГЭ по русскому языку, в социальных сетях и телеграм-каналах уже развернулась дискуссия по поводу содержания КИМов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала о массовых жалобах выпускников и их родителей. Школьники жаловались на несоответствие темы сочинения тексту Иличевского, а также на опечатку в 4-м задании, где слово было напечатано как «позвалаА».
Сам писатель Александр Иличевский — лауреат премий «Русский Букер» и «Большая книга». Он покинул Россию более десяти лет назад, публично выступал против присоединения Крыма в 2014 году, а в 2022 году подписал антивоенное обращение. В Рособрнадзоре факт опечатки признали, отметив, что ударная гласная была выделена, поэтому «опечатка не препятствовала успешному выполнению задания». Однако комментировать выбор текста Иличевского в ведомстве отказались.
Мизулина, комментируя ситуацию, заявила, что ЕГЭ в его нынешнем виде напоминает «лотерею, в которой участники находятся в неравных условиях» и не имеет ничего общего с «честностью, прозрачностью и справедливостью». Помимо текста Иличевского, нарекания вызвали и задания по произведениям других авторов, однако в Рособрнадзоре подчеркнули, что претензии к несоответствию тем и текстов Куваева и Санина не подтвердились.
Читайте также: «Фламинго» взорвались в Одессе: Киев лишился четырех ракет до запуска.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.