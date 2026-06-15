Депутат потребовал наказать чиновников за текст «русофоба» на ЕГЭ

Мизулина, комментируя ситуацию, заявила, что ЕГЭ в его нынешнем виде напоминает «лотерею, в которой участники находятся в неравных условиях» и не имеет ничего общего с «честностью, прозрачностью и справедливостью». Помимо текста Иличевского, нарекания вызвали и задания по произведениям других авторов, однако в Рособрнадзоре подчеркнули, что претензии к несоответствию тем и текстов Куваева и Санина не подтвердились.