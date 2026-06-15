Трамп: Судоходство через Ормузский пролив возобновят после подписания сделки

Трамп отметил, что сделка должна принести мир и безопасность всему Ближневосточному региону. Он также заявил, что именно ему удалось разрешить конфликт с Ираном, в то время как многие президенты до него терпели неудачу. Лидеры региона, по его словам, впервые нашли президента, который может помочь им достичь подлинного мира.