Трамп: Судоходство через Ормузский пролив возобновят после подписания сделки

Судоходство через Ормузский пролив будет открыто после подписания США и Ираном сделки, направленной на разминирование водного коридора. Об этом в понедельник, 15 июня, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
— С открытием пролива после подписания сделки в пятницу, в целях разминирования нефть снова будет поступать в оба конца для региона и всего мира, — сообщил политик.
Трамп отметил, что сделка должна принести мир и безопасность всему Ближневосточному региону. Он также заявил, что именно ему удалось разрешить конфликт с Ираном, в то время как многие президенты до него терпели неудачу. Лидеры региона, по его словам, впервые нашли президента, который может помочь им достичь подлинного мира.
Ранее в этот же день заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение договоренностей по тексту меморандума о прекращении боевых действий с США.
Ранее Трамп допустил, что может поставить свою электронную подпись под соглашением с Ираном.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее также сказал, что Иран считает себя победителем в конфликте с Соединенными Штатами Америки.