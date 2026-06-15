Эмоции Адвоката и рекорды бундестим. Феерия немцев в игре с командой Кюрасао

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Сборные Германии и Кюрасао выдали пока что самый результативный матч текущего чемпионата мира по футболу — немцы одержали победу со счетом 7:1. Об итогах игры — в материале ТАСС.
Прошедший матч вошел в список крупнейших разгромов в истории чемпионатов мира. За историю турнира насчитывается 20 игр с разницей в счете от шести и более голов. Среди них есть уникальные матчи сборной Республики Корея, которая на первом для себя чемпионате мира в 1954 году умудрилась дважды проиграть с крупным счетом. Сначала команда потерпела поражение от на тот момент мощной команды Венгрии со счетом 0:9, а в следующем матче проиграла туркам с разницей в семь мячей.
Статус сборной Кюрасао в данном контексте сопоставим с положением корейской команды: островитяне также дебютировали на главном футбольному турнире планеты разгромным поражением, но порадовали своих болельщиков забитым голом.
Гонка за рекордами от сборной Германии.
Бундестим после убедительного первого тайма не бросил играть и подарил нейтральному зрителю праздник. Благодаря яркой игре во второй половине встречи сборная Германии установила новый рекорд чемпионатов мира, достигнув отметки в 239 забитых мячей за историю турнира. Германская команда опередила сборную Бразилии, которая ранее удерживала это достижение, на один гол. Кто окажется впереди по итогам соревнования — одна из локальных интриг.
Для сборной Германии поединок с командой Кюрасао стал уже четвертым, когда ей удалось забить семь и более мячей. Предыдущие крупные победы были одержаны над сборными Турции (7:2 в 1954 году), Саудовской Аравии (8:0 в 2002 году) и Бразилии (7:1 в 2014 году). Матч с островитянами по значимости не идет ни в какое сравнение с разгромом бразильцев на домашнем для них турнире, но такая победа в начале чемпионата мира очень важна с психологической точки зрения и может помочь раскрепоститься.
При этом главному тренеру бундестим Юлиану Нагельсману придется поломать голову над составом на следующие матчи, ведь здорово себя проявили не только игроки основы, но и вышедшие со скамейки футболисты. Речь идет о Денизе Ундаве, который установил рекорд результативности для вышедших на замену игроков на чемпионатах мира. Появившись на поле на 64-й минуте, нападающий «Штутгарта» забил гол и сделал две голевые передачи. С 1966 года, когда ведется подобная статистика, три результативных действия со скамейки удавалось сделать лишь колумбийцу Хамесу Родригесу на ЧМ-2014.
Еще одним рекордсменом сборной Германии стал вратарь Мануэль Нойер, который добился сразу двух достижений: стал самым возрастным вратарем бундестим в истории чемпионатов мира, а также первым вратарем, сыгравшим на пяти чемпионатах мира. Футболистам сборной Кюросао вряд ли когда получится похвастаться подобным, однако сама команда не лишена очарования, да и кое-кто там тоже установил рекорд.
Красивые истории героев островитян.
Наибольший интерес у сборной Кюросао вызывает фигура главного тренера — Дика Адвоката. Бывший тренер петербургского «Зенита» и российской национальной команды стал самым возрастным наставником в истории чемпионатов мира. Рекорд был установлен им в возрасте 78 лет и 260 дней. Текущий турнир богат на подобные истории, ведь за последние дни статус самого пожилого рулевого в истории перешел от одного к другому уже в третий раз. До Адвоката рекорд устанавливали Мирослав Коубек из сборной Чехии и Уго Брос из команды ЮАР.
Но Адвокату могло и не покориться данное достижение, ведь незадолго до ЧМ он принял непростое решение покинуть пост главного тренера сборной Кюрасао. Причиной его ухода стала серьезная болезнь дочери. Хотя конкретный диагноз не разглашался, было ясно, что ситуация сложилась непростая. Адвокат стремился быть рядом с семьей в такой трудный период. Позднее состояние дочери улучшилось и Адвокат вернулся к своим обязанностям. Перед стартовым свистком первого матча команды на ЧМ нидерландский специалист дал волю эмоциям, пустив слезу.
Его команда сыграла смело против немцев, благодаря чему удалось забить один гол. Автором мяча стал Ливано Комененсия, и его предыстория тоже интересна. Он попадал в список 60 лучших молодых игроков мира от The Guardian в 2021 году. Воспитанник академии нидерландского ПСВ Комененсия демонстрировал целеустремленность с юных лет, преодолевая трудности, такие как поездки на тренировки на поезде из-за отсутствия автомобиля у его семьи. В 2023 году его карьера продолжилась в «молодежке» туринского «Ювентуса», а какое-то время он тренировался даже с первой командой. Сейчас Комененсия защищает цвета швейцарского «Цюриха».
Главные испытания сборной Германии впереди.
Бундестим предстоит сразиться с одними из сильнейших национальных команд Африки и Южной Америки. Особенно интригует противостояние с эквадорцами, которые в отборочном цикле построили железобетонную оборону, пропустив в 18 играх всего 5 голов. С ними сборной Германии будет куда сложнее, чем с островитянами, однако за счет хорошей разницы забитых и пропущенных мячей выход в плей-офф практически гарантирован.
Денис Бояров.