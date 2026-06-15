Эмоции Адвоката и рекорды бундестим. Феерия немцев в игре с командой Кюрасао

Для сборной Германии поединок с командой Кюрасао стал уже четвертым, когда ей удалось забить семь и более мячей. Предыдущие крупные победы были одержаны над сборными Турции (7:2 в 1954 году), Саудовской Аравии (8:0 в 2002 году) и Бразилии (7:1 в 2014 году). Матч с островитянами по значимости не идет ни в какое сравнение с разгромом бразильцев на домашнем для них турнире, но такая победа в начале чемпионата мира очень важна с психологической точки зрения и может помочь раскрепоститься.