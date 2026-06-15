Дмитрий Демешин уволил замглавы Минстроя края за срыв сдачи стадиона «Авангард»

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин раскритиковал чиновников, проваливших сдачу стадиона «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», спортивный объект должен был быть готов ко Дню города, однако муниципальные власти и профильное региональное ведомство с данной задачей не справились.
— Сегодня мы констатируем факт — стадион «Авангард» не сдан в срок, поручение главы региона не выполнено, а чиновники оказались неспособны контролировать процесс. Поэтому уволен замминистра строительства края, курировавший объект, — сказал Дмитрий Демешин в ходе посещения объекта.
Под санкции губернатора также попали зампред правительства Хабаровского края по строительству Алексей Колеватых и мэр Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев — за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и невыполнение публичных обязательств им объявлены выговоры.
По словам Алексея Колеватых, новый подрядчик на объект был определён в начале июня — он должен выполнить строительно-монтажные работы. Срок выполнения контракта — до 30 октября 2026 года. Однако администрация Города юности взяла на себя обязанности обеспечить сдачу объекта на месяц раньше.
Сейчас специалисты занимаются укладкой бордюрного камня и тротуарной плитки вдоль западной трибуны стадиона. Кроме того, подрядная организация исправляет недоработки и устраняет брак, которые были допущены ранее. Кроме того, до конца июня должны быть установлены новые сиденья. Что касается отделки помещений — эту работу выполнят в рамках нового контракта.
— Стыдно, коллеги. В первую очередь — перед нашими жителями, перед молодёжью. Они не могут получить спортивный объект даже в объявленный в регионе Год спорта. И всё это из-за халатности недобросовестных подрядчиков и неэффективных чиновников, — подчеркнул глава региона.
Напомним, что реконструкция стадиона «Авангард» стартовала ещё в 2021 году. За пять лет проектные и рабочие документы несколько раз корректировались, росла стоимость материалов. При этом прежняя подрядная организация свои обязательства так и не выполнила — некачественные работы не оплачивались. В итоге контракт с исполнителем был расторгнут.