Дмитрий Демешин уволил замглавы Минстроя края за срыв сдачи стадиона «Авангард»

Напомним, что реконструкция стадиона «Авангард» стартовала ещё в 2021 году. За пять лет проектные и рабочие документы несколько раз корректировались, росла стоимость материалов. При этом прежняя подрядная организация свои обязательства так и не выполнила — некачественные работы не оплачивались. В итоге контракт с исполнителем был расторгнут.