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Полосатый инспектор: тигр нагрянул на угольный терминал в Приморье

Хищник вышел к железнодорожным путям под селом Подъяпольское и неспешно прошёл вдоль состава.

Источник: PrimaMedia.ru

Амурский тигр устроил неожиданную «инспекцию» угольного терминала под селом Подъяпольское в Приморье. Хищник вышел к железнодорожным путям, неспешно прошёлся вдоль состава и исчез в лесу. Очевидцы сняли происшествие на видео и опубликовали кадры в соцсетях.

Как рассказал директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в разговоре с корр. ИА PrimaMedia, хищник, скорее всего, просто переходил из одного лесного массива в другой.

«Охотнадзор был на месте, признаков конфликтности не отмечено», — подчеркнул Арамилев.

Напомним, что амурского тигра, который в феврале этого года загрыз охотоведа около села Извилинка в Приморье, не вернут в природу. Вместо этого хищника отправят в Московский зоопарк.