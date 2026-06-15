Полосатый инспектор: тигр нагрянул на угольный терминал в Приморье

Амурский тигр устроил неожиданную «инспекцию» угольного терминала под селом Подъяпольское в Приморье. Хищник вышел к железнодорожным путям, неспешно прошёлся вдоль состава и исчез в лесу. Очевидцы сняли происшествие на видео и опубликовали кадры в соцсетях.
Как рассказал директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в разговоре с корр. ИА PrimaMedia, хищник, скорее всего, просто переходил из одного лесного массива в другой.
«Охотнадзор был на месте, признаков конфликтности не отмечено», — подчеркнул Арамилев.
Напомним, что амурского тигра, который в феврале этого года загрыз охотоведа около села Извилинка в Приморье, не вернут в природу. Вместо этого хищника отправят в Московский зоопарк.