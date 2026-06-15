В Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции поймали 20 нетрезвых водителей

Сотрудники Госавтоинспекции выявили за сутки 324 нарушения ПДД. Среди основных нарушений — управление транспортным средством в состоянии опьянения: всего зафиксировано 20 таких случаев, 9 из них произошли в городе Хабаровске. Эти нарушения подпадают под действие ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ. Также инспекторы зафиксировали 14 случаев непропуска пешеходов на переходах (ст. 12.18 КоАП РФ), один из которых произошёл в Хабаровске. Зафиксировано 15 нарушений правил перехода дороги пешеходами (ст. 12.29 КоАП РФ), 4 из них в Хабаровске. Помимо этого, 18 водителей управляли ТС без права управления либо были лишены такого права (ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ), 6 таких случаев зарегистрировано в Хабаровске.