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Аэрофлот снова начнёт летать в Питер из Владивостока прямыми рейсами

С 20 июня авиакомпания начнет выполнять перелеты на широкофюзеляжных самолетах.

Источник: Аргументы и факты

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июня возобновляет прямые беспосадочные рейсы между Владивостоком и Санкт-Петербургом в пиковый летний сезон, что расширит возможности для пассажиров и позволит путешествовать в северную столицу без стыковок. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Владивосток.

Перелеты будут осуществляться на комфортабельных широкофюзеляжных самолетах три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. Вылеты из Владивостока по летнему расписанию запланированы по пятницам в 17:20, по субботам и воскресеньям в 14:45 (местное время). Время в пути составит 8 часов 35 минут.

Новый график рейсов расширит возможности для пассажиров и позволит путешествовать в северную столицу без стыковок в пиковый летний сезон.