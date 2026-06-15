«Мощность нескольких взрывных устройств»: Как спастись от залетевшей домой шаровой молнии

«В цифрах она может достигать 10 в 11-й степени джоулей на кубический метр. По мощности это эквивалент нескольких взрывных устройств», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».
Если вы обнаружили объект в непосредственной близости, нужно замереть, чтобы не создавать потоков воздуха и случайно не притянуть его к себе, а если увидели вдалеке — лучше побыстрее уйти из опасной зоны. Во время грозы обязательно нужно закрыть все окна, форточки и двери.
Если шаровая молния всё же залетела в помещение, лучше затаиться, её может вынести потоком воздуха, а в худшем случае она взорвётся. Во время грозы стоит отключить электроприборы и ни в коем случае не брать в руки мобильный телефон — он притягивает молнию как антенна, заключил эксперт.
Кстати, шаровая молния может попасть в дом через печную трубу — её засасывает внутрь потоком воздуха. Поэтому на даче или в деревне дымоход лучше закрывать.
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