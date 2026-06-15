«Мощность нескольких взрывных устройств»: Как спастись от залетевшей домой шаровой молнии

Если вы обнаружили объект в непосредственной близости, нужно замереть, чтобы не создавать потоков воздуха и случайно не притянуть его к себе, а если увидели вдалеке — лучше побыстрее уйти из опасной зоны. Во время грозы обязательно нужно закрыть все окна, форточки и двери.