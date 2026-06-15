«Само не рассосётся»: Что делать при угрозе выселения из единственного жилья

Даже многомесячная задолженность по коммуналке не грозит выселением, но для муниципального жилья по договору соцнайма длительная неоплата без уважительных причин вполне может стать поводом для судебного иска. Когда нависла угроза лишиться крыши над головой, нельзя торопиться с подписанием каких-либо бумаг, нужно собирать все доказательства своего права на проживание и требовать официальные документы, которые подтверждали бы устные угрозы.