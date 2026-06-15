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Поддельными водительскими правами пользовался мигрант в Хабаровске

Уроженец Таджикистана в октябре 2025 года купил поддельное российское водительское удостоверение. В марте 2026 года его остановили сотрудники ГИБДД на трассе Чита — Хабаровск, тогда и стало ясно, что он пользуется фальшивыми правами. В суде было учтено то, что мужчина признал вину и что он содержит двоих детей, жену, мать. Его приговорили к 5 месяцам.

Уроженец Таджикистана в октябре 2025 года купил поддельное российское водительское удостоверение. В марте 2026 года его остановили сотрудники ГИБДД на трассе Чита — Хабаровск, тогда и стало ясно, что он пользуется фальшивыми правами. В суде было учтено то, что мужчина признал вину и что он содержит двоих детей, жену, мать. Его приговорили к 5 месяцам ограничения свободы.