Детская школа искусств, ДК и даже ледовая арена: как преображаются Ванино и Чегдомын

В Ванино по президентской программе «Комплексное развитие сельских территорий» уже начали ремонт детской школы искусств. К концу 2027 года здесь появится современное пространство с актовым залом, театральным кабинетом и новым оборудованием — посещать школу смогут более 500 человек. За три года в районе приведут в порядок Дом культуры, Центр технического творчества, сети водоотведения и построят трубопровод с пожарным гидрантом. В Чегдомыне до конца 2028 года восстановят и оборудуют малый зал кинотеатра «Ургал», Дом ветеранов, детские сады № 8 «Тополек» и № 9 «Росинка», гимназию, школу № 2 имени Агеева, Центр развития ребенка, стадион Многопрофильного лицея имени О. В. Кошевого. Также здесь построят физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным ледовым полем. Всего с федеральной поддержкой приведут в порядок не менее 47 объектов. Хабаровский край — единственный регион на Дальнем Востоке, чьи проекты развития уже отобраны и профинансированы.