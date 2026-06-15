В Иране опубликовали 14 статей меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном

Кроме того, санкции на продажу нефти будут приостановлены, а США обязуются не вводить новые рестрикции и не наращивать военное присутствие в регионе в то время, пока будут вестись переговоры. Также речь идёт о разблокировании $24 млрд замороженных иранских средств и предоставлении США и их союзниками планов реконструкции иранских объектов. Предполагаемый объем реконструкции — $300 млрд.