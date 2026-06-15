Трамп указал на помощь Путина и Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном

Американские и иранские власти пришли к пониманию. Стороны вскоре официально подпишут мирное соглашение. На этом фоне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на помощь российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Так он рассказал в интервью газете NYT.
Дональд Трамп отметил усилия Москвы и Пекина в вопросе урегулирования конфликта в Иране. Он обсуждал эту тему в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 14 июня.
В ходе диалога они рассмотрели вопрос меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.