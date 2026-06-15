«Приказ отдан»: Иран заявил о «часе икс» после ударов Израиля по Бейруту

— Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал «час икс», и пусковые установки готовы, — заявил он.
Велаяти отметил, что в случае продолжения эскалации под угрозой могут оказаться ключевые морские маршруты — Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. «Ось сопротивления», по его словам, включает ливанскую группировку «Хезболла».
8 июня израильские ВВС нанесли удары по военным целям в Иране.
7 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю. После этого Армия обороны Израиля перевела свои подразделения в состояние повышенной готовности и выпустила предупреждение о возможных новых атаках в ближайшие часы.
Также Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку Соединенных Штатов по островам Сирик и Кешм. Корпус стражей исламской революции также сообщил об атаке на четыре танкера, которые пытались без разрешения пересечь Ормузский пролив.