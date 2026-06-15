«Приказ отдан»: Иран заявил о «часе икс» после ударов Израиля по Бейруту

Также Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку Соединенных Штатов по островам Сирик и Кешм. Корпус стражей исламской революции также сообщил об атаке на четыре танкера, которые пытались без разрешения пересечь Ормузский пролив.