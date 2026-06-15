В Барнауле хозяйка выбросила 18-летнего кота с шестого этажа

В клинике коту провели рентген и лабораторные исследования. Несмотря на возраст и падение с высоты, переломов не нашли. Однако диагностировали проблемы с почками и признаки воспаления. Врачи отметили сильный стресс. При этом агрессивного поведения у кота не выявили.