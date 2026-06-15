В Хабаровском крае потушили 13 пожаров

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не было зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны реагировали на 13 техногенных пожаров, из них пять произошли в жилых помещениях. Кроме того, зафиксировано два случая пала сухой растительности, один из которых отмечен на островной части города Хабаровска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.