Берега в Хабаровском крае очистили от шин и колясок перед Днём России

В Хабаровском крае прошла неделя экологических акций по уборке берегов водоёмов. Субботники с 8 по 12 июня провели в рамках федерального проекта «Вода России» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие» и приурочили ко Дню России, сообщили в министерстве природных ресурсов края.
К уборке подключились жители девяти муниципалитетов. В разные дни на берега выходили участники из посёлка Берёзовый Солнечного округа, села Дубовый Мыс и посёлка Синда Нанайского района, Софийска в Ульчском районе, Даппов в Комсомольском районе, Красного и Николаевска-на-Амуре, Амурска и Ванино.
В Ванино прибрежную территорию убирали экологические бригады школьников. Они собрали шесть мешков мусора, среди находок оказались сломанные детские велосипеды, коляски и автомобильные шины.
«Россия — наш общий дом, а к празднику принято наводить в доме порядок», — отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев. По его словам, проект «Вода России» объединяет людей, которым важно, в каком состоянии остаются берега рек и озёр.
Хабаровский край участвует в акции «Вода России» с 2019 года — регион уже отмечали на федеральном уровне за большое число партнёров и креативные мероприятия. Всего в этом году к уборкам берегов планируется привлечь около шести тысяч человек.