Пал сухой травы тушили пожарные на острове Дачном в Хабаровске

В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что на острове Дачный произошло загорание сухой растительности. На место происшествия выехали на катерах группы от поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) МЧС России и Специализированной пожарно-спасательной части, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По прибытию к месту установлено, что горит травяная растительность. Пламя удалось ликвидировать на 2 километрах по фронту в 20.25. Дачные и хозяйственные постройки не пострадали.
Дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку для установления причин возгорания.
МЧС России напоминает, в крае действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня и костров, проведение любых огневых работ, сжигание мусора и травы запрещено!
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки принято решение о снятии на территории региона режима ЧС в лесах регионального характера. Одновременно с этим министерством лесного хозяйства и лесопереработки края отменен запрет на пребывание в лесах, расположенных на территории региона.