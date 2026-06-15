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Пал сухой травы тушили пожарные на острове Дачном в Хабаровске

Дачные и хозяйственные постройки не пострадали.

Источник: AmurMedia

В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что на острове Дачный произошло загорание сухой растительности. На место происшествия выехали на катерах группы от поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) МЧС России и Специализированной пожарно-спасательной части, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По прибытию к месту установлено, что горит травяная растительность. Пламя удалось ликвидировать на 2 километрах по фронту в 20.25. Дачные и хозяйственные постройки не пострадали.

Дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку для установления причин возгорания.

МЧС России напоминает, в крае действует особый противопожарный режим. Разведение открытого огня и костров, проведение любых огневых работ, сжигание мусора и травы запрещено!

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки принято решение о снятии на территории региона режима ЧС в лесах регионального характера. Одновременно с этим министерством лесного хозяйства и лесопереработки края отменен запрет на пребывание в лесах, расположенных на территории региона.

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