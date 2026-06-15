Два года без интернета: суд на Камчатке вынес приговор за посты о ВС РФ

На Камчатке вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в публичных действиях, дискредитирующих российскую армию, а также в разжигании ненависти и вражды. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю, 41-летний мужчина осужден на 2 года и 6 месяцев колонии-поселения.
Следствие и суд установили, что осужденный размещал в открытом доступе в социальной сети материалы, содержащие заведомо ложную информацию. Эти публикации, по версии обвинения, были направлены на подрыв доверия к вооруженным силам РФ и государственным органам страны.
Кроме того, в его сообщениях усмотрели признаки возбуждения межнациональной и межрелигиозной розни, а также унижения достоинства граждан по признакам национальности, языка и происхождения.
Помимо основного наказания в виде лишения свободы, суд назначил дополнительное ограничение. Мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, каналов и размещением любых обращений и материалов в интернете. Срок этого запрета составил 2 года.
Приговор суда на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован.
За период с 2023 года это уже четвертый приговор на Камчатке по «военной» 280-й статье, вынесенный жителям региона. Максимальный срок, полученный местным жителем за аналогичное преступление с начала 2026 года, составил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима.
Помимо уголовного наказания, осужденный также обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства — суд удовлетворил иск прокуратуры, посчитав, что действиями мужчины был нанесен "репутационный ущерб органам власти. В СК региона, комментируя приговор, отметили, что доказательственная база была сформирована на основе скриншотов постов, изъятых с мобильного телефона и ноутбука фигуранта, а также показаний двух свидетелей, которые идентифицировали его как автора публикаций.
Читайте также: Ночь в подземелье: киевляне массово разбивают палатки в метро.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!