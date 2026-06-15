Два года без интернета: суд на Камчатке вынес приговор за посты о ВС РФ

Помимо уголовного наказания, осужденный также обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства — суд удовлетворил иск прокуратуры, посчитав, что действиями мужчины был нанесен "репутационный ущерб органам власти. В СК региона, комментируя приговор, отметили, что доказательственная база была сформирована на основе скриншотов постов, изъятых с мобильного телефона и ноутбука фигуранта, а также показаний двух свидетелей, которые идентифицировали его как автора публикаций.