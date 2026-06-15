Ученые из США создали новый способ редактирования генов эмбрионов

Сторонники технологии утверждают, что она позволит лечить болезни, а критики сравнивают ее с евгеникой, позволяющей родителям выбирать желаемые черты для детей. Первые эксперименты уже показали многообещающие результаты: в прошлом году девятимесячный ребенок был излечен от редкого генетического заболевания благодаря передовой генной терапии с использованием нового метода редактирования генов. При этом ученые признают, что предстоит еще много работы, прежде чем технологию можно будет использовать для лечения, говорится в материале.