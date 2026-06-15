Первые 100-балльники по ЕГЭ этого года появились в Хабаровском крае

Выпускники региона уже показывают блестящие результаты на самых сложных экзаменах. Андрей Соколов из школы № 16 Комсомольска-на-Амуре сдал историю на 100 баллов. По литературе высший балл заработали две хабаровчанки — Дарья Трофимова из лицея «Ритм» и Мария Беляева из Экономической гимназии. Особо отличились юные хабаровчане, сдававшие химию. Сразу семь выпускников получили максимальные 100 баллов: Софья Мусатова (школа № 30), Алексей Муренький (Лицей инновационных технологий), Даниил Дегтярь (лицей «Ступени»), Стефания Кузнецова (гимназия № 4), а также Кристина Чернова, Ярослав Ахметов и Ангелина Маншилина из школы № 12. Кроме того, более 30 выпускников набрали по этим дисциплинам 95 и более баллов.