С профессией врача знакомятся дети в реабилитационном центре «Амурский»

В Детском центре реабилитации «Амурский» маленьким пациентам помогают выбрать будущую профессию. С этой целью создали специальную программу профессиональной ориентации. Детям дают возможность «примерить» на себя работу врача или медсестры. «Главная задача такой профориентации — содействие осознанному выбору профессии через обучение элементарным навыкам грамотности в сфере охраны здоровья. Для ребят организуются встречи и мастер-классы, где они знакомятся с работой медицинского персонала: от врачей-специалистов до младшего медперсонала», — рассказали в Центре. Помимо профориентации программа также помогает сформировать здоровый образ жизни и культуру безопасности. Детей обучают навыкам оказания первой помощи, правилам действия в экстренных ситуациях, а также развенчивают мифы о работе врачей и медсестер. Наставниками выступают студенты-медики и волонтеры.