Юрист рассказал, можно ли менять личную подпись

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Человек может использовать подпись, которая отличается от содержащейся в паспорте, законодательных требований по порядку смены подписи нет, рассказал РИА Новости юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
«Законодательных требований по порядку смены подписи нет. Человек может расписываться подписью, которая не является точной копией его подписи в паспорте», — рассказал агентству Сбитнев.
При этом в ряде организаций — например, в банках — могут попросить расписаться так, как в паспорте, чтобы не возникало сомнения в том, кто произвел подпись.
«Лучше ставить подпись как в паспорте при заключении сделок, чтобы у третьих лиц не возникло сомнения, что именно подписант выразил свою волю на вступление в правоотношения. При этом в случае возникновения сомнения, принадлежит ли подпись в документе конкретному лицу, оно может подтвердить, что само поставило указанную подпись. Нарушения закона в этом случае не будет», — отметил юрист.