Юрист рассказал, можно ли менять личную подпись

«Лучше ставить подпись как в паспорте при заключении сделок, чтобы у третьих лиц не возникло сомнения, что именно подписант выразил свою волю на вступление в правоотношения. При этом в случае возникновения сомнения, принадлежит ли подпись в документе конкретному лицу, оно может подтвердить, что само поставило указанную подпись. Нарушения закона в этом случае не будет», — отметил юрист.