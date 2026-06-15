Новосибирцам назвали эффективный способ защиты от мошенников

Блокировка спам-звонков и ограничение доступа приложений к камере и микрофону — эффективные способы защиты от мошенников, рассказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
Эксперт предупреждает: злоумышленники действуют потоково, ежедневно разрабатывая новые схемы обмана, и жертвой может стать любой человек, независимо от уровня осведомлённости.
Современные телефонные аферисты не только похищают деньги, но и под угрозой или обманом вовлекают граждан в совершение серьёзных преступлений. Чтобы снизить риски, Щербаченко рекомендует отключить автоматическое подключение к Wi-Fi и поддержку сетей с шифрованием WEP, установить ПИН-код или графический ключ на экран блокировки, скрыть отображение паролей, защитить сим-карту ПИН-кодом, а также запретить приложениям доступ к камере, микрофону и геолокации.