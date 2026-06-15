Новосибирцам назвали эффективный способ защиты от мошенников

Современные телефонные аферисты не только похищают деньги, но и под угрозой или обманом вовлекают граждан в совершение серьёзных преступлений. Чтобы снизить риски, Щербаченко рекомендует отключить автоматическое подключение к Wi-Fi и поддержку сетей с шифрованием WEP, установить ПИН-код или графический ключ на экран блокировки, скрыть отображение паролей, защитить сим-карту ПИН-кодом, а также запретить приложениям доступ к камере, микрофону и геолокации.