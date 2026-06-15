В Бийске убрали с улиц рекламу банкротства, вводящую в заблуждение

Специалисты УФАС установили, что рекламодатель фактически оказывает лишь консультационные и юридические услуги по сопровождению процедуры банкротства. Однако в рекламе эта информация отсутствовала. По мнению антимонопольщиков, у клиентов могло сложиться ошибочное впечатление, что компания самостоятельно решает вопрос о списании долгов.