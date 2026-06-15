В Иркутске вручили Национальную литературную премию имени В. Г. Распутина

— Именно сейчас очень важно не только сохранить память о великом писателе Валентине Распутине, но и поддержать современных авторов, пишущих в традициях русской прозы. Писатель, вооружённый истиной и любовью к Отчизне, не просто творец, он становится духовным ориентиром для всего общества. Как раз такие произведения выходят в финал нашей Премии, и лучших из авторов мы награждаем сегодня в Иркутске, — сказал Сергей Степашин.