В Иркутске вручили Национальную литературную премию имени В. Г. Распутина

— Для нас честь приветствовать и награждать на иркутской земле талантливых авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества, продолжающих традиции творчества нашего именитого сибирского писателя Валентина Распутина. Мы гордимся авторами, которые продолжают великое литературное наследие, и в разные годы получали эту награду. За пять сезонов её лауреатами становились восемь писателей из Иркутской области, трое получали специальные дипломы, — отметил Игорь Кобзев.
— Именно сейчас очень важно не только сохранить память о великом писателе Валентине Распутине, но и поддержать современных авторов, пишущих в традициях русской прозы. Писатель, вооружённый истиной и любовью к Отчизне, не просто творец, он становится духовным ориентиром для всего общества. Как раз такие произведения выходят в финал нашей Премии, и лучших из авторов мы награждаем сегодня в Иркутске, — сказал Сергей Степашин.
Лауреаты премии:
1 место — Владимир Личутин (Москва) за книгу «Груманланы» (о поморах-промышленниках и морепроходцах).
2 место — Михаил Тарковский (Красноярский край) за мемуарное произведение «42-й до востребования».
3 место — Анастасия Ермакова (Москва) за сборник малой прозы «Из-за ёлки выйдет медведь».
Специальные награды:
Специальный диплом — иркутскому автору Станиславу Гольдфарбу за книгу «“Последний срок” В. Распутина в Иркутском академическом драматическом театре им. Н. М. Охлопкова. История одного триумфального спектакля 2008−2023 годов».
Специальная премия «За верность заветам сибирской прозы» — Александру Седалищеву (Якутск) за книгу «Хозяйка таёжной реки».
На пятый сезон премии поступило 112 заявок из 33 регионов России, а также из Великобритании, Грузии, Казахстана, Киргизии и Франции. Жюри отобрало 92 книги в длинный список, 10 — в короткий, в финал вышли пять авторов.
Национальная литературная премия имени В. Г. Распутина учреждена Российским книжным союзом и Правительством Иркутской области. Премия проводится раз в два года при поддержке Минцифры России и Госкорпорации «Ростех».
Перед церемонией Игорь Кобзев и Сергей Степашин осмотрели залы библиотеки, обсудили восстановление ценных книг и наметили планы празднования в 2027 году 90-летия Валентина Распутина и Александра Вампилова. Губернатор поздравил Сергея Степашина с 25-летием Российского книжного союза, вручил приветственный адрес и памятный подарок, а также благодарственные письма членам Союза.