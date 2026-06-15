Как изменятся правила выдачи кредитов с 1 июля

Любые другие денежные переводы — от родственников, возвраты долгов или выручка от разовых продаж — больше не принимаются во внимание. Для учёта дохода от инвестиций (вкладов или ценных бумаг) заёмщику потребуется предоставить официальную справку из банка или отчёт от брокера. Требования также стали строже для индивидуальных предпринимателей и самозанятых: банки больше не принимают справки о доходах в свободной форме.