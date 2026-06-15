Как изменятся правила выдачи кредитов с 1 июля

Начальный этап реформы был запущен 1 апреля 2026 года с введением в действие указания Банка России № 7286-У. Если ранее финансовые организации могли учитывать в качестве дохода любые регулярные зачисления на счёт клиента, то теперь этот перечень строго ограничен. Кредитный лимит теперь формируется только на основе поступлений с однозначной маркировкой, таких как заработная плата, пенсия, социальные пособия или арендная плата.
Любые другие денежные переводы — от родственников, возвраты долгов или выручка от разовых продаж — больше не принимаются во внимание. Для учёта дохода от инвестиций (вкладов или ценных бумаг) заёмщику потребуется предоставить официальную справку из банка или отчёт от брокера. Требования также стали строже для индивидуальных предпринимателей и самозанятых: банки больше не принимают справки о доходах в свободной форме.
Теперь для подтверждения финансовой состоятельности необходима исключительно налоговая отчётность — декларации, книга учёта доходов и расходов или данные из приложения «Мой налог». Следующий виток изменений произойдёт 1 июля 2026 года. Он затронет заёмщиков, которые привыкли указывать доход без документального подтверждения.
Для таких граждан банки будут рассчитывать платёжный потенциал на основе регионального норматива, но с применением понижающего коэффициента: из расчётной суммы будет вычитаться 10%. Например, если среднедушевой доход в регионе составляет 60 тысяч рублей, то при оценке заёмщика банк будет исходить из суммы в 54 тысячи рублей.
Наиболее радикальное нововведение запланировано на 1 июля 2027 года. С этого момента планируется полностью отказаться от использования любых данных о доходах, кроме тех, что официально подтверждены через государственные информационные системы (ФНС, Социальный фонд или цифровой профиль на портале «Госуслуги»).
Таким образом, доказывать свою платёжеспособность придётся исключительно документально. По словам эксперта, тем гражданам, кто получает часть доходов неофициально, стоит готовиться к тому, что получение крупного кредита без подтверждённых документов будет крайне затруднительным. Попытки «нарисовать» данные в анкете станут невозможными.
Это является веским поводом заранее продумать способы официального подтверждения своих доходов на случай необходимости оформления займа.