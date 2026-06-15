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Приморские врачи спасли жизнь беременной женщины и ее ребенка

23-летняя женщина на 28-й неделе беременности попала во Владивостокский клинический роддом № 3 с высокой температурой и ознобом. Во время обследования врачи выявили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — опасную вирусную инфекцию, которая может вызвать серьезное поражение почек. Для оказания помощи пациентку в тяжелом состоянии перевели в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. Неделю женщина находилась.

23-летняя женщина на 28-й неделе беременности попала во Владивостокский клинический роддом № 3 с высокой температурой и ознобом. Во время обследования врачи выявили геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — опасную вирусную инфекцию, которая может вызвать серьезное поражение почек. Для оказания помощи пациентку в тяжелом состоянии перевели в Приморскую краевую клиническую больницу № 1. Неделю женщина находилась под круглосуточным наблюдением, ей провели пять процедур заместительной почечной терапии, одновременно контролируя состояние будущего ребенка. Состояние пациентки удалось стабилизировать и сохранить беременность. После лечения функции почек полностью восстановились. Женщину выписали домой, сейчас состояние будущей мамы и пока еще не рожденного младенца не вызывает опасений.