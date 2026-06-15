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В Госдуме разъяснили суть «дня тишины» при зачислении в вузы

Он избавит абитуриентов от суеты и ошибок, отметил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Введение с 2026 года «дня тишины» при приеме в вузы, в который абитуриенты не смогут управлять своими согласиями на зачисление, снизит стресс и исключит хаотичное изменение решений при поступлении. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

В 2026 году такие дни установлены 3 и 7 августа — в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах.

«День тишины» — не ужесточение, а долгожданная передышка для всех участников приемной кампании. В этот день на портале «Госуслуги» блокируется возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление. Никто уже не сможет в панике дергать ручку двери приемной комиссии. Это позволит вузам спокойно сформировать списки, а абитуриентам вздохнуть с облегчением, зная, что сложнейший этап остался позади", — сказал Свищев.

По его словам, ранее абитуриенты до последнего момента меняли решения о поступлении, что создавало сложности для приемных комиссий. «День выхода приказа превращался в день хаоса: ребята вбегали за минуту до закрытия, чтобы забрать документы, а вузы мучительно переделывали приказы, в спешке допуская ошибки и нагнетая панику», — пояснил депутат.

Свищев также напомнил о новых правилах расстановки приоритетов при подаче заявлений. Абитуриент может подать документы в пять вузов и должен заранее указать приоритетые направлений подготовки. «Если вы ошибетесь в этом пункте и укажете менее желанную специальность с низким проходным баллом как “главную”, система посчитает, что вы очень хотите именно туда, и зачислит вас без права отвода», — предупредил депутат.

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