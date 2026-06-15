В Госдуме разъяснили суть «дня тишины» при зачислении в вузы

Свищев также напомнил о новых правилах расстановки приоритетов при подаче заявлений. Абитуриент может подать документы в пять вузов и должен заранее указать приоритетые направлений подготовки. «Если вы ошибетесь в этом пункте и укажете менее желанную специальность с низким проходным баллом как “главную”, система посчитает, что вы очень хотите именно туда, и зачислит вас без права отвода», — предупредил депутат.