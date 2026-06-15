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60-летнюю хабаровчанку приговорили к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта

Женщина также привлекла в совершение теракта своих двух знакомых.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске местная 60-летняя жительница осуждена за ряд преступлений террористического характера. Придерживаясь идеологии террористической группировки, женщина вовлекала своих знакомых в её деятельность и подготовку к теракту, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

«1-м Восточным окружным военным судом вынесен приговор в отношении местной жительницы по ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение и иное вовлечение лиц к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности), а также ч. 1 ст. 30, п. “а”, “в” ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта)», — говорится в сообщении.

Судом установлено, что женщина, разделяя идеи участников террористического сообщества, вовлекала в его деятельность, а также в совершение теракта своих двух знакомых, приискивала объекты на территории краевой столицы для их поджога либо взрыва.

Окончательно выбрав объект посягательства, она прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях взрывчатого вещества, самодельных зажигательных устройств, а также изготовила последнее для реализации задуманного.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет» сроком на 3 года.

Предварительное следствие осуществлялось СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Государственное обвинение поддержано сотрудниками уголовно-судебного управления прокуратуры края.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что за публичное оправдание терроризма осудили жителя Комсомольска-на-Амуре. Мужчина опубликовал под видеороликом в интернете свой комментарий, оправдывающий действия террористического характера.

Приговор в законную силу не вступил.