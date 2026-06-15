60-летнюю хабаровчанку приговорили к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта

За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет» сроком на 3 года.