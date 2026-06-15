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Власти Москвы рассказали, как изменился климат в городе

В Москве фиксируются тропические ливни и повышается ветровая нагрузка.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Москве фиксируются тропические ливни и повышается ветровая нагрузка, сообщила в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

По ее словам, экологи крупных городов находятся на передней линии и они должны отвечать на новые сложные вызовы.

«Например, на вызовы климатические, потому что мы фиксируем, что те прогнозы, которые были по климату несколько лет назад, они уже перевыполнены. Мы фиксируем и тропические ливни, и повышающуюся ветровую нагрузку, которая влияет на все городское хозяйство», — рассказала Урожаева.