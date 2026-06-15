Власти Москвы рассказали, как изменился климат в городе

«Например, на вызовы климатические, потому что мы фиксируем, что те прогнозы, которые были по климату несколько лет назад, они уже перевыполнены. Мы фиксируем и тропические ливни, и повышающуюся ветровую нагрузку, которая влияет на все городское хозяйство», — рассказала Урожаева.