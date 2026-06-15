Рособрнадзор определил порядок апелляции ЕГЭ-2026

Согласно документу, апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена. Подать заявление можно, например, в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Кроме того, предусмотрена возможность подачи апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий.