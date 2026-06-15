Цена Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с марта после сделки США и Ирана

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE в ходе торгов опускалась до $83,54 за баррель. Это произошло впервые с 10 марта текущего года. По состоянию на 01:48 мск котировки частично скорректировались до $84,06 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2026 года падает на 3,97%, торгуясь по цене $80,94 за баррель.