Эксперт рассказала, как обезопасить детей от фейков в интернете

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Родителям необходимо интересоваться, чем занимались их дети в течения дня в цифровой среде, чтобы обезопасить их от фейков в интернете, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.
«Есть, конечно, технологические советы, как обезопасить детей от фейков в сети, но я бы на другое внимание обратила. Когда дети приходят вечером домой, у них спрашивают: как дела в школе, что сегодня было, как дела с друзьями? Многие так делают, но не все задают вопрос про цифровой мир, в котором был ребенок: а что ты сегодня читал в соцсетях, в какую игру играл», — сказала она.
По словам эксперта, необходимо «рефлексировать» день ребенка, прожитый в цифровой среде.
«Вы тогда больше о своем ребенке узнаете, узнаете его отношение к этому, сможете его вовремя направить. Это лучший способ воспитать в ребенке умение жить в цифровом мире», — добавила Аблец.