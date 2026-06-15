Эксперт рассказала, как обезопасить детей от фейков в интернете

«Есть, конечно, технологические советы, как обезопасить детей от фейков в сети, но я бы на другое внимание обратила. Когда дети приходят вечером домой, у них спрашивают: как дела в школе, что сегодня было, как дела с друзьями? Многие так делают, но не все задают вопрос про цифровой мир, в котором был ребенок: а что ты сегодня читал в соцсетях, в какую игру играл», — сказала она.