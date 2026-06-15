«Приказ отдан»: Иран пригрозил ударами после атаки Израиля на Ливан

Иран вновь заострил внимание на неприкосновенности территории Ливана. В воскресенье, 14 июня, Израиль в очередной раз атаковал государство. Тегеран в связи с этим заявил о готовности своих пусковых установок к «часу Х». С соответствующим предупреждением выступил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в соцсети Х.
По его словам, терпение Тегерана исчерпано. Дипломат призвал Израиль немедленно прекратить удары. В противном случае «географические орудия» в виде Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов «сожмут экономические артерии» врага, добавил советник лидера Ирана.
«Приказ отдан. Настал час “Икс”, и пусковые установки готовы. Хезболла — часть оси сопротивления», — написал Али Акбар Велаяти.
Иран, тем временем, заключил мирное соглашение с США. Вашингтон и Тегеран вскоре приступят к детальным переговорам по дальнейшим мирным шагам. Они начнутся после подписания меморандума.