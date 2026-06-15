«Приказ отдан»: Иран пригрозил ударами после атаки Израиля на Ливан

Иран вновь заострил внимание на неприкосновенности территории Ливана. В воскресенье, 14 июня, Израиль в очередной раз атаковал государство. Тегеран в связи с этим заявил о готовности своих пусковых установок к «часу Х». С соответствующим предупреждением выступил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в соцсети Х.