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Чечня стала самым некурящим регионом России

Минздрав назвал Чечню самым некурящим регионом России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Чечня возглавила список российских регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака, следует из данных Министерства здравоохранения РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным ведомства за май 2026 года, процент курящих в Чеченской Республике составил 0,53%.

В число самых некурящих регионов также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край, где распространенность курения табака среди людей в возрасте 18 лет и старше составила 1,35% и 4,63% соответственно.

Также в перечень самых некурящих регионов попали Республика Ингушетия (6,01%), Донецкая Народная Республика (6,9%) и Республика Дагестан (8,88%).

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