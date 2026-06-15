Золото чемпионата Европы выиграл каноист Иван Штыль из Владивостока

Владивостокский каноист Иван Штыль вместе с напарником Захаром Петровым выиграли золото чемпионата Европы в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Чемпионат Европы проходил в Португалии, в городе Понтедаге. В финале экипаж из России показал время 1 минута 42,801 секунды, вторыми стали испанцы, третьими — венгры.
Иван Штыль родился в Комсомольске-на-Амуре. Он выступает за сборную России с 2005 года, представляет Приморский край и Владивосток, работает в Центре спортивной подготовки Приморья и Краевой спортивной школе олимпийского резерва. Спортсмен имеет звание Заслуженного мастера спорта России.
На сегодня в карьере Штыля 17 золотых медалей чемпионатов мира, 9 титулов чемпиона Европы и серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в гонке С-1 200 метров. В 2011 году он стал победителем Кубка мира на дистанции 200 метров. Коронная дистанция гребца — 200 метров.
Администрация Владивостока поздравляет Ивана Штыля и Захара Петрова с победой на европейском первенстве. Это чемпионство стало очередным этапом в долгой серии побед владивостокского каноиста, который выступает на международном уровне более 20 лет.