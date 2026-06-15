Золото чемпионата Европы выиграл каноист Иван Штыль из Владивостока

На сегодня в карьере Штыля 17 золотых медалей чемпионатов мира, 9 титулов чемпиона Европы и серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в гонке С-1 200 метров. В 2011 году он стал победителем Кубка мира на дистанции 200 метров. Коронная дистанция гребца — 200 метров.